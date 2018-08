A saga ‘Star Wars’ é das mais adoradas do mundo e agora os objetos utilizados nas filmagens, como por exemplo peças de roupa, acessórios ou peças do cenário, vão ser vendidos por valores bilionários.

Neste caso trata-se do casaco usado por Harrison Ford quando interpretou Han Solo, usado no episódio V: 'The Empire Strikes Back' que vai ser leiloado por 1,1 milhão de euros, em Londres no dia 20 de setembro.

Para além do casaco, vão ser leiloados mais 600 objetos noutros filmes, como por exemplo o fato de Johnny Depp em ‘Eduardo Mãos de Tesoura’ e o chapéu Bubba Gump Shrimp de Tom Hanks em 'Forrest Gump'.

O casaco de Han Solo não é o único item usado por Harrison Ford: o chapéu e o chicote do lendário Indiana Jones também vai ser leiloado, num valor de 78 mil e 330 mil euros, respetivamente.