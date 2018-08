Há várias Padarias Portuguesas de Lisboa que estão a servir sumos de laranja com larvas aos clientes, escreve o Jornal de Negócios.

Esta segunda-feira, uma cliente partilhou nas redes sociais uma imagem de um sumo de laranja que lhe foi servido na Padaria Portuguesa dos Restauradores, com larvas lá dentro.

Ao Jornal de Negócios, Mariana Soares, disse que reclamou com a empregada e que a reação da mesma foi: "Ah pois é, desculpe".

De acordo com a mesma publicação, a cliente voltou mais tarde ao estabelecimento onde pediu o livro de reclamações e perguntou porque é que continuavam a servir os sumos. A empregada terá dito que o problema "era do filtro”.

O caso já foi comentado pelo diretor de qualidade da cadeia de padarias em Lisboa e admite que “casos pontuais” de larvas no sumo acontecem, responsabilizando a “qualidade” das laranjas do Algarve.

"Por política interna, privilegiamos matérias-primas e ingredientes nacionais e a laranja é disso exemplo – na maior parte do ano compramos laranja nacional do Algarve, que se caracteriza por um brix mais elevado e por isso se traduz em maior qualidade e doçura. Tipicamente, nesta altura do ano, os pomares do Algarve são vulneráveis à mosca do Mediterrâneo (também conhecida como mosca da fruta)", referiu Carlos Pina, ao Negócios.