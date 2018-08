1 - Com temperaturas muito altas ou nem tanto, a regra é a de sempre: evite a exposição direta ao sol, em especial entre as 11h e as 17h;

2 - Ingira água e sumos de fruta natural frequentemente e evite o consumo de bebidas alcoólicas;

3 - Assegure-se de que as crianças bebem água com frequência e permanecem num ambiente fresco. Para além disso, crianças com menos de seis meses não devem estar expostas direta ou indiretamente ao sol;

4 - Acompanhe os mais velhos, para se assegurar de que estão devidamente hidratados e num local fresco – não devem ir à praia;

5 - Sempre que se expuser ao sol ou andar ao ar livre use um protetor solar com um índice de proteção elevado (igual ou superior a 30) e renove a sua aplicação (de 2 em 2 horas). Repita a aplicação se estiver molhado ou se transpirou bastante. Quando regressar da praia ou piscina volte a aplicar protetor solar, principalmente nas horas de calor intenso e radiação ultravioleta elevada.

6 - Use roupa larga, leve e fresca, de preferência de algodão. Ao andar ao ar livre, use roupas que evitem a exposição direta da pele ao sol, particularmente nas horas de maior incidência solar. Use chapéu, de preferência, de abas largas e óculos que ofereçam proteção contra a radiação UVA e UVB.

7 - Evite que o calor entre dentro das habitações. Corra as persianas ou portadas e mantenha o ar a circular dentro de casa. Ao entardecer, quando a temperatura no exterior for inferior àquela que se verifica no interior do edifício, provoque correntes de ar, tendo em atenção os efeitos prejudiciais desta situação.

8 - As pessoas que sofram de doença crónica ou que estejam a fazer uma dieta com pouco sal ou com restrição de líquidos devem aconselhar-se com o seu médico, ou contactar a Linha Saúde 24: 808 24 24 24.

9 - Evite a permanência em viaturas expostas ao sol, principalmente nos períodos de maior calor, sobretudo em filas de trânsito e parques de estacionamento. Se o carro não tiver ar condicionado, não feche completamente as janelas. Leve água suficiente ou sumos de fruta naturais sem adição de açúcar, para a viagem e pare para os beber. Sempre que possível viaje de noite.

10 - Permaneça duas a três horas por dia num ambiente fresco, ou com ar condicionado, para evitar as consequências nefastas do calor, particularmente no caso de crianças, pessoas mais velhas ou pessoas com doenças crónicas. Se não dispõe de ar condicionado, vá a centros comerciais, cinemas, museus ou outros locais de ambiente fresco. Evite as mudanças bruscas de temperatura.