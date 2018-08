O resultado líquido do banco Santander em Portugal subiu 15,2% para 263,6 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, face ao período homólogo, anunciou hoje a instituição bancária.

A margem financeira ascendeu a 444,1 milhões de euros, o que representa uma subida de 31,3% face ao período homólogo e as comissões líquidas totalizaram 184,4 milhões de euros, aumentando 10,8% em relação a junho de 2017. Por seu turno, os resultados em operações financeiras diminuíram 14,8%, atingindo 45,6 milhões de euros. O produto bancário aumentou 19,8% e os custos operacionais 18,1%, o que se traduziu numa ligeira melhoria do rácio de eficiência (-0,7pp em relação a junho de 2017).

Os recursos de clientes subiram 21,8%, totalizando 39.516 milhões de euros. Os depósitos, que representam 85% dos recursos, subiram 21,1% e os fundos de investimento comercializados e os seguros mantêm uma evolução dinâmica tendo aumentado 25,6%. Face ao final do ano anterior, os depósitos registaram um incremento de cerca de 2 mil milhões de euros o que representa um aumento de 6,3%.

A carteira de crédito subiu 25,3%, para 41.388 milhões de euros, com incrementos de 13,3% no crédito a particulares e de 44,5% no crédito a empresas.