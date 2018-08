Um avião, que transportava 103 passageiros, despenhou-se mal iniciou o seu trajeto de voo na passada terça-feira. Segundo as autoridades do estado de Durango, no México, o acidente não causou mortos e provocou dezenas de feridos. Tudo terá acontecido devido a uma forte rajada de vento.

De acordo com a CNN, o governador do Estado de Durango, José Aispuro, afirmou em entrevista que “a torre de controlo notou fortes correntes de vento e isso poderia ter causado o acidente”.

O voo 2431 da Aeromexico partia de Dyranga e tinha como destino a Cidade do México.

Aispuro afirmou que “a asa esquerda do jato bimotor tocou inicialmente o solo, fazendo com que o avião perdesse os dois motores. Depois disso o avião derrapou na pista do Aeroporto Internacional de Guadalupe Victoria até que parou a cerca de 300 metros de distância”.

Anabel Estrada, passageira entrevistada, demonstrou-se assustada com a situação: “o segundo impacto foi muito mais forte. Foi quando pulei e bati com a cabeça contra o teto. Depois do segundo impacto, vi chamas na cabine à minha frente.”.

O diretor executivo da Aeromexico, Andres Conesa, também já comentou a situação e demosntrou estar solidário com todos aqueles que foram vítimas do acidente.

“O nosso coração está com os afetados e suas famílias. Estamos profundamente entristecidos com este incidente e gostaríamos de assegurar a todos que o Grupo Aeroméxico oferece o seu apoio, pensamentos e orações para os afetados e as suas famílias. Estamos a fazer de tudo ao nosso alcance para ajudar os passageiros e as famílias”.

Aispuro garantiu ainda que apenas um passageiro está em “estado crítico mas estável”. Ainda assim, é de realçar que não houve qualquer vítima mortal.

A Embraer, fabricante brasileira da aeronave, disponibilizou-se para ajudrs as autoridades mexicanas na investigação.