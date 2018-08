Se quiser assistir à estreia de Cristiano Ronaldo na Juventus, não marque nada para as 17 horas do dia 18 de agosto. O jogo será disputado no Stadio Marc'Antonio Bentegodi, casa do Chievo.

É de notar que a ‘Vecchia Signora’ receberá a Lazio na segunda jornada do campeonato (dia 25 às 17h) e visitará o Parma no dia 1 de setembro por volta das 19h30.

Cristiano Ronaldo já fez também aumentar o preço dos bilhetes dos jogos da Juventus. Na zona do VIP do estádio os bilhetes custavam 85 euros e passarão a custar entre 100 e 150 euros. Na tribuna superior os bilhetes aumentaram de 25 para 60 euros. Na central, os bilhetes custarão 50 a 70 euros e custavam entre 15 a 50 euros. Nas curvas os bilhetes aumentarão 20 euros.