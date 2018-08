A grande maioria dos apoiantes do presidente Donald Trump, confia mais no líder norte-americano do que nos seus próprios amigos e familiares. A CBS News realizou um estudo nos Estados Unidos a mais de 2.000 cidadãos americanos.

O estudo era simples, quando questionados em que confiavam mais para “obter informações corretas, mesmo que concordassem com as convicções políticas da fonte”, 91% dos inquiridos respondeu que escolhem Trump como a sua primeira fonte credível. É de realçar que os órgãos de comunicação dos EUA assumem quais sãos as suas visões políticas.

O estudo concluiu ainda que 63% dos apoiantes afirma ouvir a opinião das pessoas próximas, como amigos e família, e 11% afirma dar atenção aos órgãos de comunicação.

De acordo com a CBS, a confiança nos média, desde que o presidente norte-americano começou a usar o termo “fake news”, ou seja desde 2016, desceu drasticamente, atingindo valores recorde relativo a pessoas que confiam nos meios de comunicação.

No entanto, de acordo com o Washington Post, até ao início de maio, em 497 dias, Trump já prestou mais de 3.200 declarações falsas ou enganosas.

Trump, neste momento, tem o apoio de 87% dos republicanos e 8% dos democratas, nos Estados Unidos.