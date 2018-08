Depois de se saber que Peter Schmeichel vai fazer parte da lista de candidatura de João Benedito à presidência leonina – Candidatura Raça e Futuro-, o ex-guarda redes partilhou agora um vídeo nas redes sociais en que agradece e se mostra orgulhoso pelo convite de João Benedito para as funções de conselheiro internacional do clube de Alvalade.

"Caros adeptos do Sporting e caro João Benedito. Parabéns pela tua candidatura para presidente do Sporting. Espero que venças e tens o meu apoio. Agradeço-te por me dares a oportunidade de estar no International Advisory Board.”, disse Schmeichel no vídeo.

O antigo guarda-redes revelou ainda estar “ ansioso por poder novamente fazer parte do Sporting”.

“Fui muito feliz no Sporting enquanto jogador e tenho a certeza que desta vez não será diferente", acrescentou.

De monte, Schmeichel encontra-se em Miami, “depois de cinco semanas de trabalho intenso no Mundial”.

“São umas pequenas férias, mas assim que terminar, prometo que volto a Portugal para me juntar a vocês e ajudar o André Cruz, para que em conjunto possamos construir um futuro melhor para o Sporting. Num curto espaço de tempo esperamos também poder dar aos sportinguistas o título. Até breve e boa sorte", concluiu.