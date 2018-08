O “agravamento das condições meteorológicas” que se estima para hoje e amanhã traduz-se num aumento do risco de incêndios florestais. O alerta foi dado ontem pela Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), durante uma conferência de imprensa.

“Estamos a contar sobretudo com um aumento significativo da temperatura do ar, uma redução dos níveis de humidade (...) que em vários pontos do território deverão situar-se na casa dos 20%, com a agravante de que não é expectável que haja recuperação noturna. A recuperação noturna da humidade é um fator preponderante naquilo que são os incêndios florestais, sobretudo se tivermos incêndios em curso. E essa recuperação não está prevista”, explicou a porta-voz da Proteção Civil Patrícia Gaspar.

Para hoje é ainda de esperar que o vento sopre de forte a moderado, sendo que na quinta-feira já deverá soprar do quadrante leste.

Face a este cenário meteorológico, a ANPC adverte que nas próximas 48 horas há “um agravamento dos índices de risco de incêndio rural”. O interior do país é uma das regiões mais críticas, particularmente os distritos de Portalegre, Castelo Branco e Guarda. É esperado também um agravamento da situação na região do Algarve, com vários concelhos com risco máximo ou muito elevado de incêndio, e ainda no vale do Tejo. “Portanto, uma situação que eu diria bastante expressiva em termos daquilo que possa ser a severidade meteorológica para a questão dos incêndios rurais”, sublinhou Patrícia Gaspar.

Alerta especial Perante estas circunstâncias, foi incrementado a partir da meia-noite o estado de alerta especial para o combate aos incêndios florestais. Além disso, os distritos que já estavam em alerta azul (o mais baixo) – Aveiro, Leiria, Porto, Viana do Castelo, Braga e Coimbra – vão passar a amarelo. Por sua vez, os que estavam em alerta amarelo passarão ao nível seguinte, ou seja, laranja.

Dado que “estamos em pleno período crítico em matéria de defesa da floresta contra incêndios e estamos a passar um momento de severidade meteorológica bastante grave”, Patrícia Gaspar afirmou que há “tolerância zero para todo o uso do fogo”. “É preciso adequar os nossos comportamentos ao risco, sobretudo para quem está e quem vive junto dos espaços florestais”, continuou.

Para responder à situação de severidade meteorológica – que se estenderá até dia 7 de agosto –, a Proteção Civil irá reforçar a monitorização e vigilância das forças competentes, bem como aumentar os meios de combate a incêndios pré-posicionados.

especialista afasta risco de incêndio para já A preocupação da população com os incêndios deve variar de região para região. Ao i, o especialista Emanuel Oliveira, consultor na área do risco de incêndios florestais, explicou que o risco “depende muito da duração deste tempo quente e da zona do país mais atingida”. “Mas o aumento da temperatura não se traduz necessariamente em incêndios”, tranquiliza o especialista. Porquê? “Porque os combustíveis estão carregados de humidade. Na zona sul não tanto, mas o resto do país sofreu com este verão húmido e ameno”.

O problema, para Emanuel Oliveira, poderá colocar-se só daqui a uns dias. “Os primeiros três ou quatro dias vão ser pacíficos. O problema vem depois, quando os combustíveis finos começam a secar, porque aumentam o risco de ignição. Vão ficar mais suscetíveis ao fogo e isso é que pode constituir um risco”, diz. Além das altas temperaturas e da descida acentuada da humidade, ideal para a secagem dos combustíveis o vento previsto não ajudará, lembra. “Para já não corremos esse risco, não significa que não venhamos a corrê-lo dentro de uma ou duas semanas”, reitera.

Questionado sobre a possibilidade de o governo decretar o estado de calamidade preventiva, como forma de prevenir tragédias como as do ano passado, Emanuel Oliveira rejeita a ideia. “Decretá-lo seria um exagero, temos os sistemas de alerta do Estado que devem funcionar nestas alturas”.

Para o especialista, o país e o governo devem aprender com os erros cometidos há um ano. E exemplifica: “Olhemos para o que já aconteceu este ano, em relação a uma das medidas preventivas – a limpeza das matas. As populações não respeitaram o prazo de 15 de março e o Estado acabou por perceber que era preferível que as pessoas limpassem mais para o fim da primavera, o que foi ótimo porque quem ainda está a limpar corre um risco muito menor de incêndio”.

Apesar de reconhecer que têm sido feitos esforços no sentido de melhorar, Emanuel Oliveira considera que “o país continua a não estar minimamente preparado para lidar com grandes incêndios”. “Mas é um processo”, nota.

E deixa o aviso: temperaturas acima da média e ondas de calor são também consequência das alterações climáticas e vão intensificar-se cada vez mais. “Basta ver como até afetam os países mais improváveis, como a Suécia, a região russa da Sibéria ou o Japão”, país onde recentemente uma onda de calor provocou a morte a pelo menos 80 pessoas.