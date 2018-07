Em entrevista à RTP3, Catarina Martins afirmou que houve “um erro de análise da comissão política” do Bloco de Esquerda quanto ao caso de Ricardo Robles.

A líder do BE revelou que soube do caso do imóvel do ex-vereador da Câmara Municipal de Lisboa através das notícias e, apesar de este ter tido uma conduta contrária ao que o partido defende, a sua postura foi “exemplar.

Recorde-se que Ricardo Robles se demitiu recentemente do cargo de vereador do Bloco de Esquerda da Câmara Municipal de Lisboa, depois de ficar conhecido que o ex-autarca havia comprado um prédio em Alfama por 347 mil euros e, posteriormente, tentado vende-lo 5,7 milhões.