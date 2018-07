A Europa de Leste anda preocupada com o expansionismo russo, mas agora a preocupação parece ter aumentado com a criação de um base ao estilo militar dos Lobos da Rússia na Eslováquia, a 70 km de Bratislava. Criados em 1989, são conhecidos por apoiarem militarmente a Rússia - e ganharam um novo protagonismo quando apoiaram os rebeldes separatistas de Luhansk, que desde 2014 se confrontam com as forças militares ucranianas.

As lígações do grupo motard a Vladimir Putin ficou bem espelhada quando o líder, Alexander Zaldostanov, foi homenageado com a Medalha de Ouro Russa no Kremlin, mas também quando participaram ativamente na operação militar de anexação da Crimeira, em 2014. Putin foi visto - e fotografado - a conduzir uma das motas do grupo numa concentração de motards.

Para os líderes eslovacos, entre os quais o presidente Andrej Kiska, os Lobos da Noite não são mais que uma "ferramenta do regime que tem estado envolvido na ocupação de países vizinhos", referindo-se à Rússia de Vladimir Putin, e considera-os um "risco sério de segurança" para a Eslováquia.