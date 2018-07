João Dias da Silva, presidente da Federação Nacional da Educação (FNE), disse à Lusa que existem pais a “apresentar recurso das notas decididas em conselhos de turma”. Isto porque os conselhos se realizaram sem a presença de todos os professores por causa da greve às avaliações.

Ao “Público”, o Ministério da Educação desvalorizou as queixas dizendo que, apesar de não ter conhecimento dos recursos que foram apresentados, “não existem, por agora, mais ou menos reclamações” do que as que costumam ser apresentadas todos os anos. Os presidentes das associações de diretores e das confederações de pais, Filinto Lima e Manuel Pereira, também referiram que não têm conhecimento da apresentação de reclamações.

Os presidentes das entidades relembraram ainda assim que os pais têm direito a reclamar das notas dadas aos filhos até três dias depois de as pautas serem lançadas, reforçando que todos os anos são apresentadas queixas das notas.