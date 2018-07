Cerca de 20 apoiantes do Partido Nacional Renovador (PNR) reuniram-se esta terça-feira em frente ao prédio de Ricardo Robles, ex-vereador do Bloco de Esquerda da Câmara Municipal de Lisboa, na Rua do Terreiro do Trigo, em Alfama.

Em declarações à agência Lusa, o presidente do PNR, José Pinto Coelho, afirma que “os políticos têm de estar para servir e não para se servir”, defendendo que o seu partido “sempre se opôs a este tráfico de influência entre os poderosos dos cinco partidos do sistema".

"Ofereceram-nos aquilo que já sabíamos de bandeja, mas que ainda não tínhamos tido oportunidade de denunciar", confessa Pinto Coelho.

Na manifestação, ergueram-se cartazes onde se lia: "Robles já teve a sua sina, falta agora a Catarina [Martins]", "Vamos ocupar o prédio do Robles".