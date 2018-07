Foram pelo menos 18 as vítimas mortais causadas por um atentado esta terça-feira contra um edifício governamental de Jalalabad, no Afeganistão.

Tudo começou quando um primeiro atacante se fez explodir e permitiu que outros dois homens entrassem armados no Ministério dos Refugiados. Durante mais de seis horas, os homens estiveram barricados no edifício até serem abatidos pelas autoridades, de acordo com a notícia avançada pela agência Lusa.

Além das 18 vítimas mortais, 15 pessoas terão ainda ficado feridas.

São diversas as agências internacionais que estão instaladas no edifício onde ocorreu o ataque.