O presidente da mesa da Assembleia Geral do Sporting abordou os processos das suspensões de Bruno de Carvalho e de Carlos Vieira.

Tendo em conta que o prazo limite para os candidatos apresentarem as respetivas candidaturas é o próximo dia 8, Marta Soares quer a decisão final até essa data. Ainda assim, não interfere no trabalho da decisão: “Não vou anunciar nenhuma expectativa. É um problema único e exclusivamente da responsabilidade da comissão de fiscalização. Ela é que terá de anunciar na hora própria, no momento próprio se já concluiu os trabalhos, de ouvir as pessoas, e os resultados das penalizações que podem vir a ser aplicados”.

O presidente da mesa da Assembleia Geral do Sporting garantiu que “tem de haver uma conclusão antes dos términos da possibilidade de ir ou não às urnas”.

Em relação à campanha eleitoral mais propriamente dita, Jaime Marta Soares disse que “é um início de uma caminhada” e pediu que haja “respeito entre todos”. Acrescentou ainda que quer “que se discuta o Sporting, os projetos, as estratégias, com coisas concretas”.

É de recordar que já houve nove associados que demonstraram a intenção de ocupar o cargo de presidente do Sporting - Frederico Varandas, Bruno de Carvalho, Carlos Vieira, Dias Ferreira, João Benedito, José Maria Ricciardi, Fernando Tavares Pereira, Pedro Madeira Rodrigues e Zeferino Boal -, mas só Varandas apresentou a candidatura oficial a Jaime Marta Soares.