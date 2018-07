O ano letivo de 2016/2017 deu mais 77 mil diplomas, o que representa um aumento de quatro mil diplomas (cerca de 5.2%) face ao ano letivo anterior.

Segundo os dados divulgados esta terça-feira pelo Ministério da Educação, foram entregues 77.034 diplomas. Desse número, 83,2% saíram de estabelecimentos públicos e mais de metade diz respeito às áreas de engenharia, indústrias transformadoras e construção, ciências empresariais, administração e direitos e saúde e proteção civil.

A área das tecnologias da informação e comunicação foi a que contou com o maior aumento: de 857 formados no ano letivo 2015/2016 para 1479 no ano seguinte. No outro lado da balança está a área da educação, que continua a descer: 3.861 para 3.702 diplomas.

De acordo com os dados do Ministério da Educação, citados pela agência Lusa, os politécnicos foram os que mais contribuíram para o aumento do número de diplomas em 2016/17.

Do número total de diplomados, 61,4% são licenciados, 10,9% concluíram o mestrado e 2,8% obtiveram o doutoramento.