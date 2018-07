Numa publicação feita na sua conta oficial do Facebook, Teresa Morais aproveitou para comentar o caso Robles, afirmando que “o rapaz [Robles] lá foi à vida dele, mas o efeito no Bloco ficou: nunca mais a arrogância intrínseca de alguns dos seus dirigentes sairá barata”.

A ex-vice-presidente do PSD direcionou muito do seu discurso ao BE, apresentado que “o Bloco, que chispa ódio contra os proprietários e especuladores imobiliários, que o seu próprio vereador publicamente diabolizou, viu-se estilhaçado por dentro na sua suposta superioridade moral”.

Em relação a Ricardo Robles, a social-democrata caracterizou-o como o “rapaz que, quando não ostenta a bandeira do Bloco, passa por ser alguém que o seu partido qualificaria de ‘beto’”. Sublinhou ainda que o ex-vereador municipal da Câmara de Lisboa não conseguiu “resistir à malvada tentação do lucro”.