E num ápice, o Sporting passou a ter nove candidatos às eleições presidenciais que terão lugar no próximo dia 8 de setembro. Foi quase como que uma substituição a meio da segunda parte: dois dias depois de Luís Figo anunciar, por intermédio do parceiro de projeto Tomás Froes, que não iria avançar com uma candidatura, José Maria Ricciardi chegou-se à frente e formalizou finalmente o que já era dito à boca mais ou menos cheia pelos bastidores: é candidato à presidência dos leões.

Em entrevista à CMTV, o antigo líder do BES justificou a decisão tomada com o facto de considerar que “nenhuma das candidaturas reúne as condições suficientes” para assumir os destinos do Sporting neste momento. “Tenho uma experiência bastante longa na banca e em tudo o que tem a ver com a atividade empresarial, económica e financeira e reuni uma equipa muito coesa, forte e absolutamente transversal”, garantiu, prometendo “nunca permitir que a maioria da SAD deixe de pertencer aos sócios” e rejeitando o rótulo de “presidente-sombra”: “Isso foi uma invenção que se fez. Contribuí em momentos difíceis para que o Sporting resolvesse os problemas na área que é a minha especialidade. Nunca me intrometi em decisões internas do clube nem andei a mandar em ninguém. Se acham que era um presidente sombra, agora passarei a ser às claras.”

Bruno volta a atacar Ricciardi assume-se agora como um dos mais fortes candidatos. Respeitado no meio empresarial e bancário - distinguido pela Câmara Portuguesa de Comércio e Indústria do Rio de Janeiro em 2012 como “Empresário do ano em Portugal” e eleito em 2013 e 2016 “Banqueiro Europeu do Ano” pela revista britânica “World Finance” -, o economista e banqueiro de 63 anos chegou a assumir publicamente ser um apoiante de Bruno de Carvalho. Nos últimos tempos, porém, tornou-se uma das vozes mais críticas da liderança do ex-presidente do Sporting.

E Bruno de Carvalho não lhe perdoa a “dissidência”. A 19 de maio, acusava Ricciardi de ser o “estratega de tudo isto”, aludindo ao que considerava ser uma campanha comunicacional com o intuito de virar a opinião pública e os adeptos do Sporting contra si. “Estamos a ser alvo de bullying, de completo terrorismo”, queixava-se então. Ontem, um dia depois do anúncio de Ricciardi, o ex-presidente leonino voltou à carga, agora via Facebook, a sua rede social de eleição.

Numa longa publicação, Bruno de Carvalho referiu ironicamente que o novo candidato “vai colocar os lesados do BES, a quem ajudou a arruinar a vida, como sócios e accionistas do SCP, pagando-lhes a dívida em vouchers da loja verde”, considerando que esta candidatura não passa de uma “estratégia com um único objetivo”: “É preciso é que os verdadeiros donos da golpada vençam, seja qual for a lista.”

O ex-líder dos destinos dos leões deixa críticas a Carlos Vieira e João Benedito, que acusa de “brunistas” e “brunos polidos”, associando depois Frederico Varandas a Ricciardi e criticando ainda Álvaro Sobrinho, líder da Holdimo, que detém 30 por cento das ações do Sporting. “O candidato vitória, homem do Afeganistão, das fivelas, dos pensos para sarar as feridas do Clube (...) não descola para a pole position. Assim, Sobrinho teve de criar uma manobra de distração para lhe elevar a credibilidade: afinal, Varandas que tem na sua lista o advogado de Ricciardi, Sobrinho e Pereira Cristóvão, é contra Ricciardi e vice-versa...”, escreveu Bruno de Carvalho, chamando ainda “abutre” a Ricciardi: “Depois de esbanjar, como ‘presidente sombra’, todo o património do Clube e 500 milhões, como eu coloquei dinheiro fresco na SAD e Clube, seja por que Lista for, ele tem de lhe pôr a mão”, arrasa, dizendo ainda que Pedro Madeira Rodrigues é “um outsider que foi fortemente bancado por Ricciardi e que trouxe Sobrinho para o Sporting.”

Battaglia de regresso No que respeita às questões desportivas, uma novidade no regresso do Sporting aos treinos, depois do empate (1-1) com o Marselha em Alvalade no sábado, no jogo de apresentação: Rodrigo Battaglia já esteve às ordens de José Peseiro. Foi o primeiro treino do médio argentino após a entrega do pedido de rescisão com justa causa, entretanto neutralizada com a assinatura de um novo contrato por mais cinco temporadas, a exemplo do que aconteceu com Bruno Fernandes e Bas Dost.