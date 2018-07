A número 2 recusou, avança o nº 3. Manuel Grilo, professor, 59 anos, será o novo vereador do Bloco de Esquerda na Câmara Municipal de Lisboa, dando continuidade ao acordo com o PS.

Manuel Grilo foi dirigente sindical, membro do secretariado nacional da Fenprof e do conselho nacional da CGTP. É membro do Conselho Nacional de Educação e desde 2016 assessor parlamentar do Bloco de Esquerda para os assuntos da educação.

Manuel Grilo já tinha participado em reuniões camarárias em representação de Ricardo Robles.

Segundo o comunicado do Bloco de Esquerda, "Rita Silva, manifestou a sua indisponibilidade para assumir o cargo, tendo em conta as responsabilidades dirigentes que tem num movimento social e que considera incompatíveis com o exercício do cargo de vereadora". A Associação Habita, que lidera, tem sido uma das mais ferozes opositoras à especulação imobiliárias e despejos em Lisboa.