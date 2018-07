A partir desta quarta-feira e até à madrugada de quinta-feira, nove distritos de Portugal continental vão estar em alerta laranja devido ao calor.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os distritos de Bragança, Évora, Guarda, Vila Real, Setúbal, Beja, Castelo Branco, Portalegre e Braga são aqueles que estão em alerta, sendo que este se mantém das 10h59 de quarta-feira até às 03h59 de quinta-feira.

Em alerta amarelo está Viseu – entre as 09h59 e as 03h59 de quinta-feira -, assim como Faro, entre as 09h59e as 23h59.

Termómetros chegam aos 44 ºC

As previsões do IPMA apontam para subidas abruptas da temperatura máxima em todo o país – em alguns distritos, os termómetros vão mesmo ultrapassar os 40 ºC.

Em comunicado, o IPMA explica que, a partir de quarta-feira, são esperados valores "acima dos normais para a época". Isto significa que as máximas deverão ultrapassar os 35 ºC, exceto na costa sul do Algarve, onde deverão ficar na ordem dos 30 ºC, e interior do Alentejo, Vale do Tejo e Beira Baixa, onde deverão variar entre os 40 ºC e os 44 ºC.

A temperatura mínima também irá subir, rondando os 20 ºC em praticamente todo o território.