O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, já reagiu à polémica que envolve o agora ex-vereador Ricardo Robles e, através de uma publicação nas redes sociais, Medina colocou um ponto final relativamente às dúvidas sobre a continuidade do acordo entre PS e BE na autarquia.

"No momento em que é conhecida a decisão pessoal de renúncia de Ricardo Robles ao cargo de vereador da Câmara Municipal de Lisboa quero agradecer o seu trabalho e o seu empenho ao serviço da Cidade, qualidades que demonstrou como deputado municipal e como vereador, quer na oposição quer no exercício de funções de vereador com pelouro", começou por escrever o presidente da câmara.

No que diz respeito ao acordo político celebrado depois das eleições autárquicas de 2017, entre o PS e o Bloco de Esquerda, Medina diz que este está "alicerçado num importante conjunto de matérias programáticas e políticas para cidade (como o aumento da rede de creches, a melhoria das escolas e das refeições escolares, o reforço do apoio social, o acesso à habitação ou a promoção do transporte público) mantém-se inalterado", sublinhando que entrou “em contacto com a direção do Bloco que garantiu o empenho na prossecução do acordo".

"Irei solicitar que nas próximas semanas o PS Lisboa reúna a sua Comissão Política e que se realize uma reunião com os órgãos do Bloco de Esquerda, no sentido de assegurar as condições para reforçar a prossecução do acordo estabelecido", terminou Medina.

Recorde-se que, o agora ex-vereador, renunciou ao mandato na autarquia, depois de ter sido acusado de ter adquirido um imóvel em 2014 - na Rua Terreiro do Trigo, Alfama - por 347 mil euros, tendo colocado posteriormente o prédio à venda por 5,7 milhões de euros.