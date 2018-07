A Super Taça Cândido de Oliveira, marcada para as 20h45 do próximo dia 4 de agosto, já não tem bilhetes à venda.

A Federação Portuguesa de Futebol informou esta segunda-feira, através do seu site oficial, que foram vendidos hoje os últimos bilhetes disponíveis no estádio do Dragão.

Agora, já só estão disponíveis os pacotes de hospitalidade - camarotes com condições especiais.