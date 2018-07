António Casalinho, o bailarino de Leiria que, aos 14 anos, tem já um palmarés impressionante, voltou a vencer uma competição internacional de dança.

Desta feita, Casalinho varreu os prémios no XXVIII Concurso Internacional de Ballet de Varna, na Bulgária, uma das mais prestigiadas competições de dança clássica, que terminou no domingo.

O jovem destacou-se em quatro áreas do concurso: venceu a medalha de ouro na categoria de juniores, o prémio do bailarino mais promissor e do mais jovem e ainda o grande prémio da competição.

António Casalinho tem vindo a somar prémios – não só em Portugal mas por todo o mundo - ao longo da sua ainda curta carreira como bailarino profissional e, há uns meses o i falou com António, que deixou algumas ideias sobre aquilo que quer para o seu futuro e conta como é a vida de um bailarino profissional, desde a dedicação e esforço que lhe é exigida, à vida pessoal.

