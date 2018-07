O alegado líder de um grupo mafioso russo, Alexander Zhestokov, foi assassinado num restaurante em Kemerovo (Rússia), onde celebrava a sua liberdade na sexta-feira passada, depois de ter saído em liberdade após ter sido preso em 2013 por fraude e suborno.

De acordo com o Daily Mail, o homicida terá disparado várias vezes, próximo do mafioso de 39 anos.

Zhestokov era o provável líder de uma máfia russa – os Zapsibovskie. As imagens do disparo no restaurante foram divulgadas e pode-se ver o mafioso a colapsar no chão, logo após ter sido baleado.

De acordo com as autoridades russas ao Daily Mail, estas estão neste momento à procura do atirador que matou Zhestokov e a estudar possíveis ligações com a vítima.