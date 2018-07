A Federação Nacional de Educação (FNE) deixou, esta segunda-feira, durante uma conferência de imprensa no Porto, um aviso ao Governo: “Está nas mãos” deste não haver “perturbações nas escolas”, no que toca ao regresso às aulas no próximo mês de setembro, alertando ainda que a reunião, no dia 7 do mesmo mês, com o Ministério da Educação será decisiva.

“Está nas mãos do Governo evitar que, logo nos primeiros dias, haja perturbações nas escolas, porque não deixará de haver perturbações se os professores não sentirem que há respostas concretas de uma vez por todas”, deixou claro o secretário-geral da FNE, João Dias da Silva.

Na reunião de 7 de setembro serão discutidos os prazos e modo de recuperação do tempo de serviço congelado. O responsável defende que esta reunião vai definir “a forma como vai decorrer o início do ano letivo”.

“Depende do Governo a verificação da necessidade de aprofunda e endurecer a luta. Se logo no início do ano letivo, na reunião de 7 de setembro o Governo não der passos claros no sentido do respeito pelos direitos dos docentes portugueses”, considera João Dias da Silva.