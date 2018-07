De acordo com o presidente da concelhia do PSD Lisboa à agência Lusa, Paulo Ribeiro, o partido "foi o único partido que, perante os factos conhecidos, exigiu a demissão do vereador Ricardo Robles", visto que o partido do agora ex-vereador "não tinha condições políticas para continuar a exercer as funções que exercia".

Recorde-se qeu, na passada sexta-feira, o PSD acusou Robles de "falta de ética, seriedade e credibilidade política", exigindo a sua demissão.

De acordo com Paulo Ribeiro, esta decisão "por um lado, vem dar razão ao PSD de Lisboa, e por outro lado vem retirar razão à coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, que ainda este sábado veio dizer que a ação do vereador Ricardo Robles estava em linha e que era consistente com aquilo que é a ação política do Bloco de Esquerda nestas matérias".

"A sua demissão vem naturalmente dar razão ao nosso pedido, por manifesta insustentabilidade política que era demonstrada para que o vereador Ricardo Robles pudesse continuar a exercer as funções de vereador na Câmara Municipal de Lisboa", frisa o presidente.

Ricardo Robles renunciou ao cargo na Câmara Municipal de Lisboa, esta manhã, por “constrangimentos familiares” e com o "objetivo de criar as melhores condições para o prosseguimento da luta do Bloco pelo direito à cidade", segundo o comunicado.