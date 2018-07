Os dados revelados esta manhã pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram que a taxa de desemprego relativa ao mês de maio fixou-se nos 7% (menos 0,1 pontos percentuais do que no mês anterior).

Comparando com o mês de maio do ano passado, o desemprego diminuiu 2,2 pontos percentuais. O INE realça ainda que, no que diz respeito ao desemprego, só há números semelhantes a estes em outubro de 2002.

O ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, reagiu e acredita que o valor anual pode ser inferior ao que foi estimado pelo Governo.

"Há todas as expectativas para podermos vir a ter um valor anual que seja inferior àquele que o Governo estimou", declarou Vieira da Silva à Lusa.

De acordo com o ministro, os dados apresentados pelo INE confirmam assim os elementos da Segurança Social e do Instituto do Emprego "da continuação de uma significativa criação de emprego e diminuição do número de desempregados".

"Essa diminuição da taxa de desemprego é feita principalmente pela criação de emprego. O emprego cresce substancialmente e cresce mais do que a diminuição do desemprego. É um sinal extremamente positivo estes dados confirmarem uma descida da taxa de desemprego em maio", disse o ministro do Trabalho.