Após a demissão de Ricardo Robles, esta segunda-feira, a comissão política do Bloco de Esquerda vai reunir-se na sede do partido, em Lisboa, para ser discutida a decisão de quem irá substituir o vereador da Câmara Municipal de Lisboa.

Esta é a segunda vez em três dias que o BE reúne a comissão devido ao caso Robles. Na sexta-feira, a direção do partido reuniu-se quando estalou apolémica em torno do imóvel adquirido pelo ex-vereador. Nessa reunião, a comissão concluiu que "a conduta do vereador Ricrdo Robles em nada diminui a sua legitimidade na defesa das políticas públicas que tem proposto e continuará a propor".

No entanto, hoje, Robles anunciou a sua demissão através de um comunicado. De acordo com o ex-autarca, trata-se de "uma opção privada, forçada por constrangimentos familiares”.

A reunião acontece esta noite na sede do Bloco de Esquerda, em Lisboa.