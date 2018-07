Têm sido muitas as noticias que falam de um possível regresso de Slimani a Alvalade, mas será que isso vai mesmo acontecer?

De acordo com o jornal Record, Sousa Cintra já conversou com o avançado argelino. Oponta de lança já conhece o interesse do Sporting e mostra-se recetivo a um regresso, diz o desportivo. O principal entrave a este negócio pode passar mesmo pelo atual clube de Slimani - o Leicester pede 30 milhões de euros para reaver o dinheiro investido há duas épocas. A solução pode muito bem passar pelo empréstimo do jogador.

É de notar que o mercado inglês termina no dia 9 de agosto (antes da jornada inaugural da Premier League) e isto alegra Sousa Cintra e companhia, visto que caso a transferência não avance até essa data terá ainda tempo para negociar outra avançado.

Recorde-se de que Super Slim esteve em Alvalade de 2013 a 2016, período esse em que marcou 57 golos no total de 111 jogos.