Um incêndio que deflagrou no domingo em Vila Velha de Ródão deixou cinco bombeiros gravemente feridos.

O Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco disse à agência Lusa que os feridos não inspiram cuidados.

O fogo deflagrou às 14h00 de domingo, num parque de armazenamento de madeira no exterior da empresa de celulose Celtejo. Esta manhã, continuavam a decorrer as operações de rescaldo, com 73 bombeiros de corporações dos distritos de Castelo Branco e Portalegre no terreno, apoiados por 33 viaturas.

Ainda não se sabe o que esteve na origem do incêndio.