O Presidente da República começa esta segunda-feira a ouvir os partidos com assento parlamentar. Em causa está o Orçamento do Estado para o próximo ano e questões essenciais relacionadas com o fim desta legislatura, que termina em 2019.

Os representanres do PAN, Os Verdes, PCP e CDS-PP são os primeiros a serem ouvidos, esta tarde. Amanhã, Marcelo Rebelo de Sousa recebe o Bloco de Esquerda, PSD e PS.

Marcelo disse na semana passada que estas sete reuniões servem para os partidos mostrarem "o que pensam acerca do Orçamento do Estado" e de "pontos de política fundamentais neste fim de legislatura". O Presidente da República fez questão de referir que por detrás destes encontros não existe "nenhuma preocupação especial".

Os partidos falarão sobre "o que pensam sobre a situação, nomeadamente, económica a nível mundial, o que pensam sobre as decisões da União Europeia a tomar nos próximos meses", explicou Marcelo.

O Presidente da República ouviu os partidos com assento parlamentar pela última vez no passado mês de fevereiro - Marcelo considera estas audiências cada vez mais naturais, considerando-as já "um hábito".