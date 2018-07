O incêndio que deflagrou no exterior da fábrica da Celtejo em Vila Velha de Ródão (distrito de Castelo Branco) provocou ferimentos ligeiros a três bombeiros. Os homens foram transportados para o Hospital de Castelo Branco para serem assistidos devido a uma queda, no caso de um deles, e à inalação de fumo pelos outros dois bombeiros.

As chamas estão a ser combatidas por 110 bombeiros, com o apoio de 44 veículos e dois meios aéreos, que lançam descargas de água.

As causas do incêndio que deflagrou no exterior da empresa de celulose, pelas 14h deste domingo, ainda não são conhecidas. A previsão das autoridades é que o combate às chamas continue por alguns dias, uma vez que o fogo está a ser alimentado por um monte de várias toneladas de madeira.

O principal desafio dos bombeiros passa por evitar que as chamas cheguem à fábrica propriamente dita. Segundo as autoridades, as instalações da fábrica não estão ameaçadas pelo fogo.

A par do trabalho dos bombeiros, várias máquinas de arrasto estão no local a retirar parte das pilhas e das estilhas de madeira. O material queimado, de resto, é matéria-prima usada para o fabrico de pasta de papel.

A Celtejo, recorde-se, foi por várias vezes notícia já este ano. Em causa esteve a poluição que apareceu no Rio Tejo, sob a forma de uma espuma branca espessa, e que terá tido origem nas descargas feitas pela empresa de celulose.