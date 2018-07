O ministério de Pedro Marques garantiu ontem que está a ser preparado um concurso internacional para a compra de novos comboios internacional para desenvolver a CP nas várias frentes em que opera: serviços suburbanos, regionais e longo curso. Ao mesmo tempo, garantiu que foi autorizada a contratação de 100 pessoas para a EMEF.

Este esclarecimento surgiu depois de uma notícia do Público que dava conta que o governo tem travado várias soluções para aumentar o serviço de longo curso da CP. Segundo o jornal, o Executivo só deverá autorizar a CP a comprar 22 comboios para o serviço regional, deixando de fora do caderno de encargos a aquisição de comboios idênticos aos pendulares para reforçar o longo curso.

“O lançamento desse concurso está previsto no Orçamento do Estado para 2018 e resulta de uma proposta apresentada pelo atual Conselho de Administração da CP, cuja concretização tem vindo a ser desenvolvida em coordenação com o governo”, esclarece ainda o gabinete de Pedro Marques.

O Executivo diz ainda que “tendo em conta a tramitação temporal normalmente associada a este tipo de aquisições, a CP e o governo entenderam manter o programa de aluguer de material circulante a Espanha, de forma a suprir as necessidades de curto no serviço regional”.