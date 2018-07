A chegada tardia do verão e a instabilidade climatérica estão a causar quebras de receitas nos negócios de praia no Algarve, com os empresários a temerem que agosto não chegue para recuperar as perdas destes dois últimos meses. “O mês de junho não existiu em termos comerciais, foi fraquíssimo. A partir do mês de julho melhorou, como é costume, mas ainda assim o tempo continua a não estar bom, a água do mar tem estado fria e não tem nada a ver com o verão estável a que estamos habituados”, revelou João Mota Gomes, que detém uma concessão, em Albufeira, revelou a Lusa.

O facto de a época balnear em Albufeira se estender por cinco meses, de 15 de maio a 15 de outubro, também acaba por causar alguns prejuízos, já que os empresários têm que garantir todas as condições de segurança e vigilância em alturas em que as praias, sobretudo as mais periféricas, têm muito pouca gente.

Outro dos negócios afetados tem sido a venda de bolas de Berlim na praia que, segundo o proprietário de uma fábrica que serve praticamente todas as praias do concelho de Albufeira, sofreu uma quebra na ordem dos 30% em relação ao ano passado.