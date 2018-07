O Papa Francisco falou este domingo acerca do tráfico de seres humanos e pediu que se “lutasse firmemente” contra este “crime vergonhoso”.

"É responsabilidade de todos denunciar as injustiças e lutar firmemente contra esse crime vergonhoso", disse o papa para o público na praça de São Pedro, no Vaticano.

O papa Francisco relembrou ainda que, apesar de ser um problema que também acontece em Roma, acontece sobretudo nas rotas migratórias, onde é frequente os traficantes recrutarem ”novas vítimas”.

"Esta praga reduz à escravidão muitos homens, mulheres e crianças com o objetivo de explorá-los do ponto de vista do trabalho e do sexo, o comércio de seus órgãos, a mendicância ou a delinquência forçada", afirmou o papa.

Na próxima segunda-feira, as Nações unidas assinalam o Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas. Cerca de 21 milhões de pessoas no mundo sofrem com o trabalho forçado.