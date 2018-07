Para reciclar tem de lavar as embalagens

Um dos mitos que existe sobre a reciclagem, e que leva as pessoas a não separarem as embalagens, é a necessidade de lavá-las antes de as colocar no ecoponto. “Não é necessário lavar as embalagens, não é necessário retirar rótulos nem tampas. Basta escorrer a embalagem, espalmá-la e colocá-la na cor certa”, explica Teresa Cortes. Mais: a lavagem das embalagens é mesmo desaconselhável, pois implica um gasto desnecessário de água.

A reciclagem não faz diferença

Desde que a Sociedade Ponto Verde apareceu, há 20 anos, já foram encaminhadas para reciclagem mais de 7,5 mil milhões de toneladas de embalagens de papel, plástico, metal e vidro. O número pode parecer astronómico, mas se dissermos que representa três pontes Vasco da Gama já se torna mais concreto. “Às vezes perde-se um bocadinho a noção da quantidade quando entramos nos milhares de milhões de toneladas, mas temos tentado sempre materializar essas quantidades, neste caso com três pontes Vasco da Gama”, afirma Teresa Cortes.

Os contentores juntam tudo na recolha

Este é um dos mitos que mais se costuma ouvir. Muitas vezes, a perceção que as pessoas têm é que os contentores que recolhem as embalagens dos ecopontos juntam papel e plástico no mesmo compartimento. Mas isso não é verdade: “Podem existir camiões que estão bicompartimentados e isso dá a ilusão de que os materiais estão a ser misturados. Não faria sentido que isso acontecesse”, explica Teresa Cortes. Se mesmo assim não está convencido, não se esqueça que existe uma outra fase importante na separação dos materiais: depois de serem recolhidas as embalagens, é feita uma triagem que, no caso do plástico, serve para diferenciar e encaminhar para os recicladores específicos os diferentes tipos de plástico.

Os copos de vidro também são recicláveis

Não, não são. Apesar de o vidro ser 100% reciclável, a percentagem de material que compõe cada tipo de vidro altera a temperatura a que o vidro funde. E isso pode vir a comprometer um lote inteiro de vidro reciclado. Por isso, copos, espelhos, lâmpadas incandescentes, cerâmicas , pirex e cristais devem ficar fora do ecoponto verde. Apenas as embalagens de vidro, como os frascos, boiões e garrafas, podem ser recicladas.

Existem poucos ecopontos no país

Sabia que existem 40 mil ecopontos espalhados pelo país? E que isso significa que há três vezes mais ecopontos do que caixas multibanco? “Portugal tem uma cobertura de 100% de recolha seletiva”, explica Teresa Cortes. Feitas as contas, há um ecoponto para cada 240 portugueses. Para além do elevado número de contentores, existem municípios onde a recolha das embalagens chega mesmo a ser feita porta a porta.

Já pago a reciclagem e a recolha do lixo

O valor Ponto Verde é pago pelas empresas embaladoras para que seja possível fazer-se a recolha dos materiais reciclados. Este valor vai compensar os gastos extra que as autarquias e serviços de gestão de resíduos têm para recolher as embalagens colocadas no ecoponto. E sabe quantas pessoas trabalham nesta área? A reciclagem em Portugal gera 2400 empregos e é responsável por cerca de 71 milhões de euros do produto interno bruto. Ao não separar as embalagens está a contribuir para a redução destes números, já para não falar dos prejuízos que traz ao ambiente.