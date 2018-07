De acordo com uma notícia avançada pelo Correio da Manhã, quatro funcionários de um café ficaram sem emprego e uma pessoa foi despejada devido à remodelação do imóvel de Ricardo Robles, em Alfama.

"Podiam ter sido cinco [funcionários], mas eu optei por ir para a reforma, dado que já tinha 63 anos", disse o gerente do café Pão com Manteiga, em declarações ao CM, revelando ainda que foi despejado por “decisão do tribunal”, uma vez que não aceitou “vagar” o “primeiro esquerdo” do prédio, que utilizava como armazém do estabelecimento.

"Era o local onde eu tinha duas arcas frigoríficas. Quis [Ricardo Robles] aumentar-me a renda de 270 euros para 400 euros, com a condição de eu sair do andar de cima. E como eu não aceitei, ele colocou-me uma ação de despejo, que foi concretizada em outubro de 2016", disse o gerente, que não quis revelar o nome, acrescentando ainda que vai avançar com um pedido de indemnização de 120 mil euros, relacionado com “benfeitorias” ao longo de “28 anos de arrendamento”.

“Os últimos tempos que passei no café foram difíceis. Pela pressão de ter de sair e pelas obras de remodelação. Havia sempre muito ruído e muito pó. Fiquei muito desgastado e decidi ir para a reforma", afirmou.

De acordo com o CM, Ricardo Robles reagiu a este caso afirmando que o prédio estava “em mau estado” e, por isso, era um perigo para a segurança “do casal” que lá habitava, tal como para todos os clientes e funcionários do café. O vereador do BE disse ainda ter indemnizado o dono do café pela sua saída do local e que este não aceitou suspender atividade no decorrer nas obras, confirmando que decorre um processo em tribunal.