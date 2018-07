Domingo convida a passeios e, nesta altura do ano, a idas à praia. E, amanhã, o sol vai estar de feição. Ainda assim, e segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), este domingo vai registar-se uma ligeira descida das temperaturas máximas.

O céu estará pouco nublado ou limpo em todo o país, ainda que de manhã possa haver alguma nebulosidade no Litoral Oeste. Já o vento soprará fraco, do quadrante oeste, podendo ser moderado (20 a 30 kms/hora) na costa Sul do Algarve e moderado a forte (20 a 40 kms/hora) nas terras altas.

Quanto ao estado do mar, na costa Ocidental são esperadas ondas de noroeste com um a dois metros e a temperatura da água do mar a rondar os 17/18 graus. Na costa Sul, as ondas serão de sudoeste e inferiores a um metro, com a água do mar a chegar aos 18 graus.

Aqui ficam as temperaturas máximas e mínimas esperadas para este domingo:

Viana do Castelo - 13/23 graus

Braga - 14/24 graus

Bragança - 12/27 graus

Vila Real - 12/24 graus

Porto - 13/23 graus

Aveiro - 15/24 graus

Viseu - 10/23 graus

Guarda - 10/23 graus

Coimbra - 12/24 graus

Castelo Branco - 13/30 graus

Leiria - 13/24 graus

Santarém - 14/27 graus

Portalegre - 11/27 graus

Lisboa - 15/25 graus

Setúbal - 15/27 graus

Évora - 13/30 graus

Beja - 13/29 graus

Sines - 15/24 graus

Sagres - 16/24 graus

Faro - 17/27 graus