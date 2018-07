Uma mulher com 38 anos morreu afogada na tarde deste sábado na Cascata do Arado, na Serra do Gerês, na sequência de uma queda. Também esta tarde, uma jovem com 22 anos caiu de uma altura de cerca de 10 metros na Cascata do Tahiti, também no Parque Natural do Gerês. Segundo os Bombeiros de Terras de Bouro, a rapariga foi hospitalizada com um traumatismo cranioencefálico, mas não terá resistido aos ferimentos, tendo acabado por falecer, avançou há instantes a Agência Lusa.

O alerta para a primeira situação foi dado pelas 15h28 e, cerca de meia hora depois, pelas 16h05, os bombeiros voltavam a ser chamados.