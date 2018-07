O ponta de lança argentino Facundo Ferreyra, reforço de Verão do Benfica, lesionou-se esta tarde no jogo que opõe os encarnados à equipa da Juventus, a contar para a International Champions Cup.

Ferreyra abandonou o campo pouco antes do intervalo, aos 40 minutos de jogo, depois de um choque de cabeça com Jardel. Ainda esteve a ser assistido no relvado durante cerca de cinco minutos, mas acabou por sair de maca e com um colar cervical.

O argentino foi prontamente substituído pelo chileno Nicolás Castillo, sendo que ainda não são conhecidos detalhes sobre a gravidade da lesão.

A segunda parte da partida o Benfica e Juventus recomeçou há instantes. Por enquanto, ainda não houve golos.