O tenista João Sousa falhou o apuramento para a final de pares do ATP 250 de Gstaad, na Suíça. O português fez par, este sábado, com o mexicano Santiago González, o número 23 do ranking de pares do ATP World Tour.

João Sousa e Santiago González perderam com os tenistas Denys Molchanov, da Ucrânia, e Igor Zelenay, da Eslováquia. E foram derrotados em apenas dois sets, por duplo 6-4.

O tenista português ocupa o 48º lugar no ranking de singulares do ATP.