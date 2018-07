O presidente executivo do canal americano CBS está a ser acusado de assédio sexual e intimidação por várias mulheres. A revelação é do jornal "The New Yorker", que garante que Les Moonves, de 68 anos, já estará a ser investigado.

Pelo menos seis mulheres queixam-se de "carícas forçadas" e "beijos" durante reuniões de trabalho. Duas delas vão mais longe e asseguram que Les Moonves as terá intimidado fisicamente, ameaçando prejudicar as suas carreiras.

Os alegados atos de assédio sexual terão acontecido entre a década de 1980 e até há bem poucos anos. Entre as queixosas estão a produtora Christie Peters, que revelou como Les Moonves lhe pôs a mão debaixo da saia numa reunião. No mesmo artigo do "The New Yorker", a escritora Janet Jones denuncia que o dono da CBS a tentou beijar e a atriz e escritora Illeana Douglas contou que foi despedida por não ter sido convivente com os avanços de Moonves.

O presidente da CBS já reagiu ao escândalo e admitiu que cometeu erros, negando no entanto ter prejudicado alguma das alegadas vítimas. "Admito que houve momentos em que posso ter feito com que mulheres se tenham sido desconfortáveis ao fazer avanços. Tratou-se de erros e eu lamento por isso profundamente. Sempre entendo e respeitei que 'não' significa 'não' e nunca prejudiquei a carreira de alguém através da minha posição", garantiu numa declaração enviada à CBS.