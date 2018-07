A partir da tarde deste sábado, José Tolentino Mendonça deixa de ser tratado por padre e passa a ser arcebispo. A nomeação partiu do Papa Francisco e foi anunciada a 26 de junho, data em que também se ficou a saber que o sacerdote português irá ser o novo arquivista do Arquivo Secreto do Vaticano e o bibliotecário da Biblioteca Apostólica do Vaticano a partir do dia 1 de setembro.

A presidir à celebração desta tarde estará o Cardeal-Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, que terá como bispos co-ordenantes o cardeal D. António Marto, de Leiria-Fátima, e D. Teodoro de Faria, bispo emérito do Funchal.

D. José Tolentino Mendonça nasceu em Machico, na Madeira, em 1965 e foi ordenado padre em 1990. É poeta e doutorado em Teologia Bíblica.