Todas as regiões do país em risco muito alto de exposição à radiação ultravioleta

Todas as regiões do continente e o arquipélago da Madeira apresentam este sábado um risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV), de acordo com dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).