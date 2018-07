A fachada do prédio do vereador do BE, Ricardo Robles, foi esta tarde vandalizada, com a frase "aqui podia morar gente" e o símbolo do Bloco de Esquerda ao lado, escreve o Observador.

Recorde-se que, Robles está a ser acusado de ter adquirido um imóvel em 2014 , em conjunto com a sua irmã, na Rua Terreiro do Trigo, em Alfama, por 374 mil euros e de ter colocado depois o prédio à venda por 5,7 milhões de euros.

De acordo com o Jornal Económico, o prédio pertencia à Segurança Social, antes de passar para as mãos de Robles.Quando foi comprado tinha três pisos.