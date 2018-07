Catarina Martins afirmou, este sábado, em reação ao caso de Ricardo Robles, que o PSD está a "perseguir" o Bloco de Esquerda ao pedir a demissão do vereador e que devia "tirar consequências das investigações que está a ser alvo", como é o caso Visto Gold.

“A notícia foi mal contada.”, afirmou Catarina Martins em resposta aos jornalistas que se encontravam no acampamento de jovens do partido, ao mesmo passado que acusa o PSD de hipocrisia por querer a demissão de Robles.

“O PSD, que está a ser investigado por problemas tanto de vistos golds, como de financiamento ao partido através de negócios ligados a obras e autarquias, decidiu, em vez de tirar consequências investigações de que está a ser alvo, perseguir o Bloco de Esquerda”, reiterou a líder do BE.

“Acho que sobre a hipocrisia e sobre o cinismo estamos conversados”, afirmou ainda.

Sobre os outros apartamentos que Ricardo Robles tem em Lisboa, como avança o SOL na edição deste fim de semana, Catarina Martins garante que tal é “mentira” e que o vereador não é proprietário.

O SOL consultou a declaração de Robles ao TC, e sabe que o vereador do BE tem, além do prédio em Alfama, vários imóveis para arrendamento.