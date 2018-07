De acordo com o porta-voz da Cal Fire, Scott McLean, em declarações à Agência estatal responsável pelo combates aos incêndios, os dois tornados de chamas que se formaram já queimaram "tudo no seu caminho".

A mesm fonte indica que os tornados arrancaram árvores e que estilhaçaram vários vidros de veículos.

Os bombeiros locais já informaram a população de que as chamas poderão continuar a avançar pelas áreas urbanas, ainda antes de ser possível conter o incêndio. Além disso, disseram ainda que estão à espera que as chamas ganhem força,, uma vez que estã previsto um aumento das temperaturas locais e da velocidade do vento.

Recorde-se que, o incêndio deflagrou na passada segunda-feira e já causou duas vítimas mortais.

“Não estamos a combater um fogo”, disse Jonathan Cox, da Cal Fire. “Estamos a retirar pessoas do caminho das chamas, que são mortais e que avançam a uma velocidade e de uma maneira como nunca vimos nesta zona”.