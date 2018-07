Na deslocação à Lituânia, o ministro será acompanhado pelo Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, o Almirante António Silva Ribeiro, pelo Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, o General Manuel Rolo e ainda pelo Chefe do Estado-Maior da Armada, o Almirante António Mendes Calado.

A visita consiste na ida à Base Aérea de Siauliai, para visitar as duas Forças Nacionais Destacadas e que são constituídas por militares da Força Aérea, que estão encarregues de operações distintas mas complementares: o Baltic Air Policing (BAP) com quatro aeronaves F-16, e as Medidas de Tranquilização (Assurance Measures) com um P-3CUP+.

"Na segunda-feira, Azeredo Lopes encontra-se com seu homólogo lituano, Raimundas Karoblis. Durante a reunião, os dois governantes farão um balanço da relação bilateral, trocarão impressões sobre o atual ambiente geoestratégico de segurança e defesa e passarão em revista a agenda comum no âmbito da Aliança Atlântica, nomeadamente os contributos de Portugal na região do Báltico.", pode ler-se no comunicado enviado às redações.

"A Força Aérea tem participado no policiamento dos céus do Báltico com vários destacamentos de F-16 (2007, 2014, 2016 e 2018) e a Marinha com as Fragatas “D. Francisco de Almeida” (2015 e 2017) e “Álvares Cabral” (2016), bem como com o Submarino “Tridente” (2016). O Exército enviou para esta região uma Companhia de Reconhecimento (2015) e uma Bateria de Artilharia de Campanha (2016).", lê-se ainda.