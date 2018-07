O Comando Territorial de Braga deteve ontem, em flagrante delito, um casal, em Vila Nova de Famalicão, por suspeita de burla.

Através do Núcleo de Investigação Criminal de Barcelos, as autoridades apuraram que os suspeitos aproximavam-se das vítimas, normalmente idosos ou mulheres vulneráveis, com a desculpa de pedir esmola ou para fazer a leitura da sina. Em troca, solicitavam às pessoas o ouro que tinham para benzer e, posteriormente, faziam pedidos sucessivos de quantias excessivas de dinheiro para curar os "seus males".

Foram realizadas buscas domiciliárias e uma não domiciliária, das quais resultou a apreensão de 4625 euros em numerário, peças de ouro no valor de venda de 2498 euros e um telemóvel. O Comando Territorial de Braga suspeita de atividades criminosas.

Os detidos foram presentes ao Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão, onde lhes foi aplicada às medidas de coação de apresentações semanais e proibição de contacto com a vítima do momento do flagrante.