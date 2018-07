Com as temperaturas a rondar os 40º célsius, o dia 27 de julho está a ser considerado o dia mais quente do ano em toda a Europa.

Oito cidade na Europa estão a ultrapassar os 30º Célsius, como é o caso de Madrid (34º), Paris (36º), Bruxelas (35º), Luxemburgo (32º), Berlim (30º), Genebra (32º), Roma (33º) e Amesterdão (34º).